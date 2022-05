Homem é detido por suposto exercício ilegal da Medicina

Do: MidiaNews

Ele atuava em um hospital de Confresa e foi detido na noite desta quarta-feira (04)

A Polícia Civil em Confresa abriu uma investigação para apurar a prática de exercício ilegal de medicina contra um homem de 35 anos que estava atuando na rede pública de saúde do município sem o registro no Conselho Regional da categoria.

O suspeito atuava em um hospital de Confresa e foi detido na noite desta quarta-feira (04) e encaminhado por policiais civis à Delegacia Municipal.

A Polícia Civil recebeu uma denúncia de que o suposto médico estava exercendo atividade profissional utilizando um registro provisório do CRM, apenas do estado do Amapá, em razão de uma decisão liminar.

O registro provisório dele pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso foi suspenso por decisão da Justiça Federal, o que gerou o cancelamento da inscrição dele. Ele se formou em medicina na Bolívia e ainda não havia revalidado o diploma no Brasil.

O delegado de Confresa, Higo Rafael de Oliveira, explica que as diligências preliminares constataram que o médico estava atuando de maneira irregular.

“Fizemos a condução dele pra Delegacia de Confresa, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por exercício irregular da medicina. E a investigação terá continuidade”, afirmou o delegado.