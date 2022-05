Homem comete suicídio no bairro Recanto dos Pássaros em Campo Verde

Com informações do MegaNews CV

Um homem colocou fim a sua própria vida neste domingo (08) em Campo Verde. Segundo os dados do Boletim de Ocorrência a PM de Campo Verde foi acionada via COPOM com a informação de um suicídio no bairro Recanto dos Pássaros por volta das 12h30min.

De posse das informações de localização rapidamente a GUPM se deslocou ao endereço solicitado, ao chegar no local a equipe do SAMU já se encontrava em atendimento e constatou o óbito da vítima.

Conversando com a esposa da vítima, ela informou que o seu esposo acordou e posteriormente veio a passar mal, decidindo deitar-se novamente para ver se melhorava. Em sequência, ela saiu para comprar alguns objetos e ao retornar a residência ela se deparou com o seu marido na área dos fundos da residência pendurado com uma corda no pescoço, onde ela começou a clamar por socorro onde uma testemunha acabou comparecendo no local e conseguiu cortar a corda.

Na chegada da equipe de emergência (SAMU) o mesmo já se encontrava em óbito.

A Polícia Militar realizou o isolamento do local e acionou os trabalhos da Polícia Civil que compareceu no local e a partir de agora assume os trâmites legais referente ao caso.

O Boletim de Ocorrência foi registrado para conhecimento e medidas cabíveis.