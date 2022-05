Grupo é investigado por distribuir áreas de unidade de conservação em MT, diz MP

Por g1 MT

Um grupo é investigado por aplicar golpes de distribuição de áreas do Parque Igarapés do Juruena, uma unidade de conservação do estado, localizada em Cotriguaçu, a 955 km de Cuiabá. Segundo a o Ministério Público (MP), a investigação foi deflagrada no ano passado.

Conforme a promotora de Justiça substituta, Caroline de Assis e Silva Holmes, a suposta associação fazia falsas promessas de distribuição de áreas do parque e induziu uma parcela às vítimas fazendo com que eles acreditassem que existe uma área a ser dividida.