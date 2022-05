Governo disponibiliza linha de crédito para micro e pequenos empresários do turismo em MT

O governo disponibilizou uma linha de crédito para micro e pequenos empresários do setor de turismo em Mato Grosso para ajudar no atendimento, acomodação, melhoria de infraestrutura, equipamentos turísticos e transportes.

De acordo com o governo, os créditos foram concedidos a 307 empresas no estado.

Os micro e pequenos empresários, que atuam no ramo e estão registrados no cadastro de prestadores de serviços turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo, podem solicitar o crédito por meio do programa Desenvolve MT.

São quatro modalidades ofertadas aos empreendedores e que podem ser aplicadas em projetos de obra civil, capital de giro, aquisição de máquinas, equipamentos e veículos utilitários.

Veja o que pode ser financiado e as condições:

Obra Civil – Oferece uma linha de crédito no valor de até R$ 1 milhão, com prazo total de 72 meses para quitação, e carência de 24 meses. Taxa de juros de 1,20% ao mês, com bônus de 30% para pagamento em dia na fase de amortização. O foco do crédito é financiamento de infraestrutura física, como implantação, ampliação, modernização e reforma, entre outros.

Máquinas e Equipamentos – Crédito destinado a financiar máquinas e equipamentos nacionais novos. Com valor de até R$ 500 mil, tem prazo de 60 meses para quitação, com carência de 12 meses. Taxa de juros de 1% ao mês, com bônus de adimplência de 30% para pagamento em dia.

Transporte – Crédito destinado a financiar até 80% de veículo a ser utilizado exclusivamente para as empresas relacionadas ao turismo. O valor é de até R$ 500 mil. Taxa de juros de 1,20% ao mês, sendo 30% para pagamento em dia na fase de amortização. Prazo total de até 60 meses e carência de três meses.

Capital de Giro – Destinada a capital de giro e o valor é de até R$ 100 mil. Prazo de 48 meses para quitação, com carência de até seis meses. Taxa de juros de 2% ao mês e 30% para pagamento em dia na fase de amortização. Para o microempreendedor individual (MEI), o valor é de até R$ 20 mil.