Gol e Avianca Colômbia anunciam união dos negócios e criam nova holding de companhias latinoamericanas

Por O Globo

As companhias aéreas Avianca, da Colômbia, e a brasileira Gol, acabam de anunciar a união de seus negócios, dando origem ao Grupo Abra.

O novo grupo irá controlar as companhias Avianca e Gol, cujas marcas serão mantidas de forma independente, e terá participações na companhia Viva, na Colômbia e no Peru, e na chilena Sky.

O Grupo Abra será co-controlado pelos principais acionistas da Avianca e pelo acionista controlador da GOL. Constantino de Oliveira Junior, o fundador da Gol, será o CEO do Grupo Abra. E o empresário Roberto Kriete, controlador da Avianca, será o Chairman do grupo. Kriete foi responsável por transformar a TACA na principal companhia aérea da América Central, nos anos 80, e fez a fusão com a colombiana Avianca Airlines em 2009. Em 2006, ele fundo a mexicana Volaris.

Adrian Neuhauser, CEO da Avianca, e Richard Lark, atual CFO da GOL, serão co-presidentes do Grupo, enquanto mantêm suas atuais funções nas companhias aéreas.

O Grupo Abra Group terá capital fechado e sede no Reino Unido. Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, após o fechamento o grupo deverá receber investimentos de US$350 milhões de investidores finaceiros. A expectativa é concluir o acordo no segundo semestre de 2022, sujeito a aprovações regulatórias.