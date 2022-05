Fios de iluminação pública são furtados na Avenida Mato Grosso em Campo Verde

Com informações do MegaNews CV

Alguns postes de iluminação pública da Avenida Mato Grosso em Campo Verde teve seus fios subtraídos pelos infratores da lei, que tem a audácia de cortar os fios elétricos da avenida e deixar os mesmos com as pontas expostas em local de trafegabilidade acessível a população.

Algumas reclamações chegaram a reportagem do portal Mega News CV informando que durante a noite está difícil trafegar a pé pela avenida devido ao perigo que aumenta devido a escuridão em alguns pontos.

A Secretaria de Obras de Campo Verde responsável pela iluminação pública-urbana informa que já está ciente do caso, e que junto as autoridades competentes do município já busca identificar os suspeitos e posteriormente responsabilizá-los pelos atos praticados em desfavor do patrimônio público.

Até a solução do caso ressaltamos aqui no portal a atenção com os fios na avenida que podem gerar um acidente e acabar ferindo gravemente crianças, animais e pedestres curiosos que podem se aproximar dos postes.

Qualquer cidadão ao flagrar atos de vandalismos pode imediatamente solicitar a Polícia Militar pelo telefone 190 que irá intervir e colocar todos os suspeitos a disposição da lei.