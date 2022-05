Explosivos são achados próximo de sede da PM e esquadrão é acionado

Do: MidiaNews

Esquadrão antibombas do Bope removeu os artefatos, que serão analisados e depois detonados

O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) precisou ser acionado no final da manhã desta quinta-feira (19) após artefatos explosivos serem encontrados próximos ao Comando Geral da Polícia Militar, em Cuiabá.

De acordo com informações da PM, os artefatos foram localizados por trabalhadores que realizavam uma reforma no muro aos fundos do Comando Geral.

Os explosivos estavam em uma sacola e logo os trabalhadores perceberam que se tratava de algo suspeito. Policiais foram chamados e o local foi isolado, assim como a rua, até a chegada do Bope.

O esquadrão antibombas comprovou que haviam dois artefatos explosivos dentro da sacola. Eles eram compostos por emulsão explosiva, estopim hidráulico e espoleta.

Os agentes fizeram a remoção do material em segurança e encaminharam para análise. A PM informou que posteriormente os artefatos serão detonados em outro local.

Os militares registraram um boletim de ocorrência e investigam a origem dos explosivos.

Veja vídeo: