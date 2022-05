Executor de assassinato de policial em MT diz à polícia que cometeu o crime para ser perdoado pelo mandante de dívida de R$ 2 mil com drogas

Por g1 MT

O homem apontado como executor do assassinato do sargento da Polícia Militar Abel Cebalho de Souza, de 46 anos, disse à polícia que cometeu o crime em troca do ‘perdão’ de uma dívida que ele tinha com traficantes, mandantes do crime, no valor de R$ 2 mil. O PM era dono de um bar e foi morto enquanto estava trabalhando no caixa do estabelecimento comercial no dia 2 de março, em Cáceres, a 220 km de Cuiabá.

Nessa segunda-feira (2), a polícia conseguiu prender um dos suspeitos do crime, em Rio Branco (AC). Já nesta terça-feira (3) a Polícia Civil ouviu o homem suspeito de ser o mandante do crime e o primo do executor.

Conforme as investigações, o homem que foi preso no Acre pertence a uma facção que atua dentro e fora dos presídios de Mato Grosso. Ele devia R$ 2 mil em drogas para traficantes em Cáceres, segundo a polícia.

O primo dele, apontado como mandante do crime, era da mesma facção. Foi oferecido ao executor a ‘missão’ de matar o dono do bar em troca do perdão da dívida.

O delegado Marlon Nogueira disse que o acusado de ser o executor tinha mais um comparsa. Entretanto, ele disse não conhecer essa segunda pessoa.