Etapa Aricá Mirim do FETRAN é sediada em Campo Verde; evento estimula a educação no trânsito através do teatro

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Campo Verde recebe a 1ª etapa da 17ª edição do (FETRAN) Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito Mato Grosso com o foco no desenvolvimento pedagógico para o trânsito seguro de alunos das escolas das redes pública e particular.

Na etapa campoverdense, chamada de Aricá Mirim, as apresentações das peças de tetro protagonizadas pelos futuros motoristas acontecem até o dia 27 de maio no auditório do CEMP, no período matutino a partir das 08h; e vespertino, a partir das 14h.

Este ano os alunos da APAE de Campo Verde também participam do festival e colaboram para conscientização no trânsito.

O FETRAN é realizado em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Educação, DETRAN de Mato Grosso e prefeituras.

Ao todo serão sete etapas em diversos municípios mato-grossenses estimulando a educação no trânsito através do teatro nas categorias infantil, infanto-juvenil, juvenil e especial.