Estudo sobre morcegos que vivem em áreas urbanas e podem transmitir raiva é feito na UFMT

Em um laboratório improvisado montado na calçada, os alunos analisam os morcegos. Cada um fica responsável por coletar materiais que vão contribuir com pesquisas relacionadas a circulação de vírus, bactérias e fungos entre esses animais.

A estudante de medicina veterinária Rafaela Queiroz faz parte do projeto e explica quais são os primeiros passos.

“Primeiro nós fazemos essa triagem para ver se está tudo bem. Se houver algo diferente, fazemos um raspado de pele e assim adquirimos dados.

Mas ao contrário do que muitos pensam, os morcegos são fundamentais para um bom desenvolvimento do meio ambiente.

“Eles são dispersores de sementes natural. Fazem o trabalho, sem precisar de máquinas. Nas flores, eles também são polinizadores”, explica a estudante de zootecnia, Camila Pires.

Os alunos começaram a estudar os animais, ano passado, quando os levantamentos ainda eram feitos a distância. Agora que podem colocar em prática o que aprenderam, o interesse e até o carinho por eles aumentou.

Mas para que o estudo seja feito, antes é preciso capturar os animais. Redes finas são montadas em locais da área urbana com flores e frutos. É nessas redes que os morcegos acabam ficando presos.

“No momento em que a gente conhece todos os elementos dessa fauna específica, começamos a pensar em outras perspectivas de trabalho. Morcegos são indicadores de uma série de acontecimentos, como incêndios. Nós temos um aluno que vai trabalhar com a deposição de metal pesado oriundo de incêndio no pelo do morcego, por exemplo”, explica o pesquisador e professor Rafael Arruda.