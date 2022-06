Enteado tenta matar o padrasto com golpe de faca em Campo Verde

Com informações do Gazeta Digital

Um homem de 30 anos, que não teve seu nome divulgado, foi esfaqueado no abdômen pelo enteado de 21, durante uma confraternização em família, na noite desse domingo (29), no bairro São Miguel, em Campo Verde (131 km ao sul de Cuiabá). A tentativa de homicídio ocorreu na residência em que a vítima mora com a esposa, mãe do suspeito, que até o momento não foi localizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo plantonista do Pronto-Socorro da cidade por volta das 18h40, informando que um homem teria dado entrada na unidade com ferimento de arma branca (faca).

Quando a equipe chegou, foi informada que a vítima já estava indo para o centro cirúrgico devido a gravidade do ferimento. A facada atingiu o abdômen do rapaz.

A mãe do suspeito e esposa da vitima, que estava o acompanhando, relatou que todos estavam bebendo em sua casa, até que seu marido e seu filho passaram a discutir e em um determinado momento o jovem pegou uma faca e esfaqueou o padrasto.

A testemunha ainda relatou que no momento de desespero ela acabou batendo sua cabeça, que estava com um corte. O suspeito fugiu rumo ignorado logo após cometer o crime, até o momento ele não foi localizado. O crime vai ser investigado pela Polícia Civil.