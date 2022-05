Dos 5 acusados pelo assassinato da jovem de MT após ‘gesto inocente’ no TikTok, apenas um está preso

O crime ocorreu em abril deste ano, em Brasnorte, a 580 km de Cuiabá. Os jovens se irritaram com um ‘gesto sutil’ que Ellen havia feito em um vídeo no TikTok. De acordo com a promotoria de Justiça, o gesto fazia alusão à uma facção rival à deles.

O g1 tenta localizar a defesa dos acusados.

Segundo a Polícia Civil, o indiciado Erick Vinicius Colen Félix é o único preso até o momento. Já os outros colegas do grupo, Ryan Aparecido Correa da Silva e Ueslen Gonçalves Barros, estão foragidos e a polícia segue à procura deles.

Os outros dois integrantes também foram denunciados, mas não tiveram a prisão decretada por terem colaborado com a investigação, segundo a polícia. Eles respondem ao processo em liberdade.

Entenda o caso

Ellen saiu de casa no dia 19 de abril deste ano. Ela tinha dito à mãe que iria na casa de um amigo, mas, desde então, não tinha sido mais vista. Segundo a mãe, Ellen estava com o celular, porém, não chegou de comunicar ninguém.

De acordo com o delegado responsável pelo caso no município, Eric Marcio Fantin, Ellen foi levada pelo grupo até uma zona rural e a executaram lá, segundo apontaram as investigações da polícia.

A família de Ellen comunicou a polícia do desaparecimento dela por um tempo até que encontraram o corpo dela, com as mãos amarradas e com marcas de tiros no corpo.

Segundo a polícia, a jovem disse que queria viajar e estava com a mala pronta em casa, porém, havia desistido da ideia no caminho.

Segundo o delegado, um dia antes do assassinato, ela havia feito um vídeo no TikTok em que fez um ‘gesto sutil’, com alusão à facção rival do grupo de jovens com quem ela estava mantendo contato. Eles não gostaram e resolveram fazer um ‘salve’.