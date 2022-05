Dona de berçário presa deixava crianças sem comida e fazia bebê ingerir o próprio vômito, diz polícia

Segundo as investigações da Polícia Civil, a creche é a única da cidade que pegava crianças a partir de seis meses. Conforme as informações, a dona do estabelecimento agredia as crianças com tapas, chineladas, na cabeça, nas pernas e até no rosto, e puxões de orelha.

Entre outras situações relatadas, havia denúncias de que a suspeita deixava algumas crianças sem alimentação como castigo, por chorarem demais, além do caso de um bebê que tinha refluxo e ela fazia ingerir o próprio vômito.