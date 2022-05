Dois homens são presos em flagrante por homicídio em Sinop

Suspeitos foram localizados momentos após o registro do crime

Hallef Oliveira | PMMT

Policiais militares prenderam em flagrante dois homens, de 28 e 34 anos, pelo crime de homicídio, na madrugada de domingo (01.05), em Sinop. Os suspeitos foram presos momentos após o registro do crime, que vitimou Jean Marcel Fiori, de 37 anos, morto a tiros em um estabelecimento comercial.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 01h, a PM foi acionada via 190 para atender uma ocorrência onde um homem teria sido baleado dentro de um bar, no bairro Jardim Imperial. No local, os policiais militares encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros que confirmou a morte da vítima, e isolaram o local para trabalho das demais autoridades.

As testemunhas do crime disseram que o suspeito fazia uso de tornozeleira eletrônica e que ele teria fugido em um carro Prisma branco com outros ocupantes. Também foi informado a placa do veículo e a PM fez checagem no sistema, identificando o endereço do proprietário do automóvel.

Em diligências no endereço, os policiais encontraram um suspeito em frente à residência. O homem foi abordado e, questionado sobre a presença de seu carro na cena do crime, informou que apenas teria dirigido o veículo para o suspeito que efetuou os disparos de arma de fogo, e que o criminoso estaria escondido no telhado de sua casa.

Foi realizado adentramento ao imóvel e o suspeito foi flagrado tentando pular o muro da casa. O suspeito resistiu à abordagem, mas foi detido.

Os policiais continuaram nas buscas para encontrar a arma do crime, um revólver calibre .40, com oito munições intactas. O artefato foi encontrado no telhado de uma casa vizinha.

Diante dos fatos, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências cabíveis. O veículo utilizado no crime foi apreendido, ficando à disposição da Polícia Judiciária Civil.