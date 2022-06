Despejados de ocupação protestam e fecham avenida em Cuiabá

Uma manifestação travou o trânsito na Avenida República do Líbano, em Cuiabá, no início da noite desta segunda-feira (30). Cerca de 159 famílias ocuparam a via com cartazes e gritando palavras de ordem em um pedido por moradia, após terem sido despejados de uma invasão no Bairro Altos do Ubirajara.