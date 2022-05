Deputados autorizam governo de MT a pegar empréstimo de U$ 40 milhões de banco internacional

Os recursos da instituição financeira sairão do programa Pró-Gestão, que empresta dinheiro aos estados para investimentos em melhoria da administração da receita, fiscal e patrimonial.

Agora, a solicitação para tomada do empréstimo passará por avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Senado Federal, já que a União é a garantidora da negociação junto à instituição internacional.

Na justificativa para a tomada do empréstimo, o governo disse que, desde 2017 conseguiu saltar da nota C para a avaliação A em capacidade de pagamento, devido ao equilíbrio fiscal das contas públicas.

O governo disse ainda que espera uma redução no custo da folha, melhoria na arrecadação e redução de custos com alugueis e licitações.