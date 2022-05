De acordo com secretaria, Hospital Municipal de Campo Verde não possui soro contra veneno de jararaca

Os hospitais de Campo Verde (MT) não possuem soro antiofídico contra picada da cobra, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT). A policial penal Luciene Pedroza Moreira Santos, de 44 anos, morreu após ser picada por uma jararaca na segunda-feira (25).

A SES informou que no estado há 409 frascos de soro antiofídico e que a distribuição é realizada para os 16 Hospitais Regionais de Mato Grosso. Segundo a secretaria, o Hospital Regional de Rondonópolis, que abrange o município de Campo Verde, e a unidade de Cuiabá concentram as maiores quantidades do soro.

De acordo com um levantamento da SES, foram registrados 177 casos envolvendo animais peçonhentos no primeiro trimestre de 2022. Destes, 20 casos foram de picadas de serpentes e outros 131 foram de escorpiões.