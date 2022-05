Cuiabá se despede da Sul-Americana com mais uma derrota

Do: MidiaNews

Clube enfrentou o Melgar (PER), na casa do time adversário; Dourado volta a jogar no domingo

O Cuiabá perdeu para o Melgar do Peru, por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (26), no Estádio Monumental de Unsa, pela sexta e última rodada da Copa Sul-Americana. O gol do Dourado foi marcado por Gustavo Nescau, de cabeça.

Com o resultado, o time mato-grossense fechou a participação na competição com seis pontos e em terceiro lugar no Grupo B. Com a Vitória, o Melgar foi o único classificado.

Com altitude, o Cuiabá iniciou a partida fechado na defesa e sem dar espaços às investidas do adversário. Aos 29, Kelvin Osorio fez linda jogada pela direita, entrou na área e cruzou.

A bola tocou no braço e na mão do zagueiro rival, mas o árbitro não marcou o pênalti para o time auriverde. Minutos depois, o Melgar abriu o placar após cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o Dourado buscou o empate aos nove minutos após cruzamento de Igor Cariús na cabeça de Gustavo Nescau. Foi só correr para o abraço. Com o gol, o Cuiabá foi mais ofensivo e chegou com perigo em lances de João Lucas e Rafael Gava.

O Melgar começou a virada com a entrada de Bordacahar que marcou aos 38 minutos com gol de cabeça e depois, aos 48 minutos, Bordacahar fez o terceiro, novamente com assistência de Cuesta, que jogou a bola nas costas de João Lucas.

Bordacahar só fez subir por trás do lateral do Dourado e ampliar a vantagem e decretar a vitória do Melgar no Monumental de La Unsa.

A equipe volta a jogar no domingo, às 17h, contra o Athletico-PR, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão.