Cuiabá perde para o Racing e é eliminado da Sul-Americana

Do: MidiaNews

Time mato-grossense foi batido por 2 a 1 nesta terça-feira (3) em jogo na Arena Pantanal

O Cuiabá perdeu em casa para o Racing-ARG, por 2 a 1, nesta terça-feira (3) e foi eliminado da Copa Sul-Americana.

O gol do time mato-grossense foi marcado por Marllon, no primeiro tempo. Moreno e Copetti fizeram os gols da vitória argentina na etapa final.

Com a derrota, o Cuiabá segue com três pontos, na terceira colocação do Grupo B da Sul-Americana, e dá adeus à competição.

O Racing é o vice-líder, agora com nove pontos, mesma pontuação do Melgar, mas atrás no saldo de gols (3 contra 2). O River Plate-URU é o lanterna, com três pontos.

O Dourado volta a jogar no domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela quinta rodada da Série A do Brasileirão. Pela Sul-Americana, o próximo compromisso será no dia 18 de maio, contra o River Plate-URU, em Montevidéu.

Com um clima ameno em relação ao calor tradicional de Mato Grosso, o Cuiabá criou a primeira chance aos cinco minutos em chute de Alesson da entrada da área.

A partida ficou amarrada, com faltas de ambos os lados e poucas oportunidades de abrir o marcador. Walter, aos 22, fez boa defesa em uma das únicas chegadas do time argentino.

Aos 28, Marllon abriu o placar de cabeça, após cruzamento de Uendel na área. Minutos depois, Elton carimbou a trave do Racing e quase ampliou.

O segundo tempo mal havia começado e o Racing acabou empatando em chute da entrada da área. Pouco depois, após cobrança de falta e desvio do atacante na área, o time argentino virou o marcador.

Depois de sofrer a virada, o Dourado partiu para cima em busca do empate. Pepê teve boa chance aos 25, em cobrança de falta, que quase pega o goleiro desprevenido. Aos 27, Elton chutou de primeira e assustou a meta argentina. O Dourado pressionou até o fim, mas sem conseguir o empate.