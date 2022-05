Corpo no Corolla – Homem matou mulher após ser cobrado por dívidas de drogas

Do: MidiaNews

Aniely de Souza foi morta com golpes de faca; depois homem ateou fogo no corpo e o deixou no carro

O homem acusado de matar Aniely Alves de Souza, 29, e deixar o corpo em um Toyota Corolla, nesta quinta-feira (19), em Alta Floresta (790 km de Cuiabá), confessou que a matou porque ela estava lhe cobrando uma dívida de drogas.

O suspeito foi preso logo após o crime. Ele matou a mulher com uma faca de serra e ateou fogo no corpo da vítima dentro do carro. O corpo só não foi todo consumido pelas chamas porque os vidros estavam fechados e faltou oxigênio no interior.

A Polícia Militar foi chamada inicialmente e depois uma equipe da Polícia Civil esteve no local. Durante os trabalhos, uma das equipes verificou câmeras de segurança da região, identificando o momento em que a mulher chegou no veículo, estacionou em frente da casa e entrou.

Na sequência, os policiais entrevistaram o morador, que durante a conversa apresentou bastante nervosismo ao responder as perguntas, com diversas contradições.

Durante os questionamentos, o suspeito decidiu confessar o crime. E revelou que matou a vítima com uma faca de serra em decorrência de uma dívida de drogas que ele tinha com ela.

Após a vítima cair no chão, o suspeito a colocou dentro do veículo e ateou fogo no corpo, que só não queimou tudo pelo fato das portas terem sido fechadas evitando a entrada de oxigênio, o que apagou as chamas.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Alta Floresta e após ser formalmente interrogado pelo delegado Thiago Marques Berger foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio, tentativa de destruição de cadáver e fraude processual.

“A perícia preliminar realizada pela Politec apontou o uso de arma perfuro cortante na execução do crime, o que corrobora com a narrativa do suspeito, que foi preso em flagrante graças a rápida atuação da Polícia Civil na apuração dos fatos”, afirmou o delegado.