Com o objetivo de reduzir a violência no trânsito, campanha “Maio Amarelo” realiza palestras e orientações nas escolas e empresas de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

“Juntos Salvamos Vidas” é a mensagem que destaca a importância do trânsito seguro e consciente da campanha “Maio Amarelo” do Departamento de Trânsito Urbano da Prefeitura de Campo Verde que segue o cronograma do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Durante o mês de maio, diversas ações serão desenvolvidas para levar informações para a população sobre o trânsito seguro. Uma equipe de profissionais realizará palestras nas empresas e orientações nas escolas das redes pública e particular.

O objetivo da campanha é reduzir o número de acidentes e, consequentemente, os casos de leões graves e até óbitos em decorrência dos acidentes em vias urbanas e rodovias. Entre os países com os maiores índices de acidentes de trânsito, o Brasil ocupa a 9ª colocação. Em Campo Verde, apenas no mês de abril, foram registrados 55 acidentes de trânsito.

MAIO AMARELO

O Movimento Maio Amarelo foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.

Em Campo Verde, a ação do Departamento de Trânsito Urbano, que faz parte da Secretária Municipal de Apoio à Segurança Pública, tem o apoio da Ciretran-Campo Verde, Cooperfibra e Algodoeira Princesa.