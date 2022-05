Colisão na BR-364 – Carroceria de bitrem se solta, atinge Hilux e dois morrem em MT

Do: MidiaNews

Casal estava em Hilux quando foram atingidos; homem foi jogado na rodovia e mulher ficou encarcerada

Uma colisão entre uma Toyota Hilux e um caminhão bitrem causou a morte de um casal, na quinta-feira (19), na BR-364, próximo de Pedra Preta (240 km de Cuiabá).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 10h30, para atender a ocorrência, a cerca de 10 km de Pedra Preta.

As vítimas foram identificadas por Mara Sílvia de Carvalho, de 59 anos, e Edelson Vilela da Silva, de 62. A informação é que o casal, que estava na Hilux, seguia sentido sul do estado e o caminhão para Rondonópolis.

A batida ocorreu entre a parte traseira do caminhão, que se soltou do eixo. Grande parte do veículo ficou danificado e parou fora da pista. Ele tombou na lateral.

O motorista da caminhonete, Edelson, se encontrava ao solo e já sem vida. A passageira Mara ficou presa às ferragens.

A equipe do 3º BBM realizou o desencarceramento da vítima, e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estava no local tentou socorrê-la, mas ela morreu momentos depois.

O motorista da carreta estava fora do veículo e não teve ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e registrou a ocorrência.