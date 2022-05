Colisão entre carro e carreta causa incêndio e três morrem; veja

Do: MidiaNews

Carro teria invadido a pista contrária e causado a colisão frontal; passageiro da carreta sobreviveu

Três pessoas morreram e uma ficou ferida no início da tarde desta sexta-feira (20) em um grave acidente envolvendo uma carreta e um carro na BR-158, em Barra do Garças (a 511 km de Cuiabá).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia duas vítimas na carreta e duas no veículo de passeio. As três vítimas fatais morreram carbonizadas.

A suspeita é que o condutor do carro invadiu a pista contrária, causando uma colisão frontal com a carreta. Ambos veículos foram jogados para as margens da pista.

A violência da batida fez com que tanto a carreta quanto o carro começassem a pegar fogo, e o Corpo de Bombeiros de Barra do Garças foi acionado para conter o incêndio.

No entanto, quando as equipes chegaram ao local, as chamas já haviam consumido os veículos e as vítimas haviam sido carbonizadas. O único sobrevivente foi um homem que estava como passageiro na carreta.

Segundo a PRF, a vítima, que foi arremessada do veículo após a colisão com o carro, foi encaminhada ao hospital com diversos ferimentos.

Os bombeiros ainda estão na rodovia trabalhando nos veículos carbonizados enquanto a PRF controla o trânsito.

A Politec também foi chamada para realizar a perícia e identificar as circunstâncias do acidente.