Colisão em cruzamento mata motociclista em Primavera

Do: MidiaNews

Vítima estava em uma moto e foi atingida por um carro; homem morreu ainda no local

Um motociclista morreu após ser atingido por um carro Ford Fiesta em um cruzamento no bairro Buritis IV, em Primavera do Leste (234 km de Cuiabá), na manhã desta segunda-feira (2).

A vítima foi identificada por Renato Saltori Garcia, 41 anos, de acordo com a Polícia Civil. O acidente ocorreu por volta das 8h.

Renato estava em uma moto Honda CG Fan de cor preta e seguia na Avenida Tamareiras. Quando passava pela via, no cruzamento com a Avenida Eldevir V. Viecelli, foi atingido pelo veículo.

Devido a colisão, o motociclista foi arremessado e parou próximo ao meio fio. O veículo Fiesta parou em um terreno baldio.

Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a vítima. No entanto, os médicos confirmaram que ele não apresentava mais sinais vitais.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para exames. A Polícia Civil investiga o caso.

Renato deixa a esposa e um casal de filhos.