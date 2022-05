Coletivo entra na Justiça contra reforma na praça de Chapada dos Guimarães (MT)

De acordo com a representante do coletivo e ex-reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Myrian Serra, a praça merece uma reforma, mas desde que respeite a memória cultural e histórica do local.

“Entramos com essa ação civil pública porque nós temos a compreensão de que a praça Dom Wunibaldo precisa de uma revitalização, mas que respeite a memória histórica e cultural da praça e da cidade”, disse.

Segundo ela, o estudo feito pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para dar base à reforma, não ouviu os moradores da região e também não apresentou um estudo de impacto da revitalização.

“Além da audiência pública, nós percebemos que, no processo, não há equívoco nenhum em relação ao parecer do Iphan e de todos os órgãos. Muito pelo contrário, a equipe é muito competente. No entanto, o processo é incompleto. Porque falta um estudo de impacto na vizinhança, onde há muitos sítios arqueológicos. Também falta ouvir a população local e falta esse respeito à memória do povo de chapadense”, afirmou.

A obra do governo pretende criar uma cobertura no entorno da Rua Quinco Caldas da praça central da cidade. O edital foi publicado pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra) no começo deste mês.