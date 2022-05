Cirurgião dentista é preso suspeito de estelionato pela internet em MT

Por g1 MT

Um cirurgião dentista foi preso, nessa segunda-feira (2), em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, suspeito de estelionato pela internet. De acordo com a Polícia Civil, ele utilizava o consultório com intuito de esconder as atividades ilícitas.

As investigações apontaram que o suspeito trabalhava em um consultório montado no Bairro Água Vermelha, no município, e aplicava golpes em sites de compra e venda.