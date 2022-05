Ciclone ou tempestade? O que é o Yakecan, fenômeno que pode levar neve e ventos de 110km/h ao RS

Por Matheus Beck, g1 RS

Um fenômeno que chega ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira (17) pode causar tanto neve, na Serra, como carregar ventos de 110 km/h no litoral Norte e Sul do estado. O Yakecan foi reclassificado de ciclone para tempestade, ou seja, subiu de categoria.

Ele começa a atingir o estado pelo Sul, especialmente em Rio Grande, e sobe pelo litoral até o sul de Santa Catarina. Marinha, Defesa Civil estadual, universidades e prefeituras realizam ações para se prevenirem dos possíveis estragos causados pelo sistema. Veja no fim da reportagem como fica a previsão do tempo no Sul do país.

Entenda, a seguir, o que é este fenômeno que atinge o RS nesta semana.

O que significa Yakecan?