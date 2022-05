Casal encontra corpo com mãos e pés amarrados enquanto pescava

Do: MidiaNews

O corpo foi encontrado no final da tarde de quinta-feira (12) em Rondonópolis

Um casal encontrou o corpo de um homem, na tarde de quinta-feira (12), enquanto pescavam no Rio Vermelho, em Rondonópolis (a 216 quilômetros de Cuiabá). O corpo estava com as mãos e pés amarrados, além de ter uma corda no pescoço.

Conforme a Polícia Civil, os investigadores foram acionados no Sítio Alto Boa Vista para atender a ocorrência.

O homem contou que estava com a esposa às margens do rio pescando, quando viram o corpo de um homem dentro da água preso aos galhos de árvores.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atravessou de canoa o rio para trazer o corpo à margem. Os peritos da Politec (Perícia Oficial de Identificação Técnica) realizaram os procedimentos de perícia no local.

O homem de estatura mediana não tinha nenhum documento de identificação. A partir de uma análise preliminar, os peritos avaliaram que ele tinha entre 30 e 50 anos de idade.

Não foi encontrado nenhum sinal de disparos de arma de fogo e os exames de necropsia irão ajudar a desvendar a causa da morte.

A Polícia Civil investiga o caso.