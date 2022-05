Casal é preso com 65 cestas básicas que seriam distribuídas para membros de organização criminosa em MT

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram informados pela Polícia Civil sobre uma casa monitorada, no Bairro Jardim Santa Marta, onde estavam vendendo drogas.

No local, os policiais encontraram um carro com duas pessoas, que foram abordadas. Os suspeitos estavam com porções de cocaína e uma quantia em dinheiro, que seria proveniente do tráfico de drogas. Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia.