Carro fica prensado entre uma carreta e um caminhão-tanque e uma mulher morre na BR-163

A mulher que morreu foi identificada como Tatiani Dal Canton e o marido que ficou ferido é Lucas Estefanelo dos Santos.

Uma carreta com placa de Rondonópolis estava parada na rodovia desde o início da tarde por conta de um problema mecânico, um guincho auxiliava no trabalho e o tráfego estava em modalidade pare e siga.

Segundo a polícia, uma outra carreta com placa do Mercosul parou e ligou o pisca alerta ao observar o veículos que estava com problema.