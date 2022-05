Campo Verde gerou quase 3 mil empregos no primeiro trimestre de 2022

Com informações do Informe Cidade

Campo Verde começou o ano bem na geração de empregos. De acordo com os números do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Previdência, foram criados no município 2.969 novos postos de trabalho entre janeiro e março deste ano.

O mês com melhor desempenho no trimestre foi fevereiro, quando foram registradas 1.257 novas contratações, janeiro aparece em segundo lugar, com 926 contratações, e março em terceiro lugar, com 786 novos postos de trabalho criados.

De acordo com o CAGED, o setor com melhor desempenho na geração de empregos em Campo Verde no primeiro trimestre de 2022 foi o agropecuário, com 1.222 novos postos de trabalho criados. Em segundo lugar aparece o comércio, com 712, seguido pela prestação de serviços, com 529, a indústria, com 378 e a construção civil, com 108.

No mesmo período, Campo Verde teve 2.010 demissões, proporcionando um saldo positivo de 859 empregos.