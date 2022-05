Campo Verde é sede do primeiro encontro regional dos CONSEG`S e FECONSEG; Prefeitura assina termos de cooperação com forças de segurança

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Como forma de reconhecimento das ações do município em prol da Segurança Pública, Campo Verde foi escolhido para sediar o primeiro encontro regional dos Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG’S) e Federação dos Conselhos de Segurança (FECONSEG). O encontro, realizado no auditório da CEMP, nesta sexta-feira (13), reuniu autoridades como secretários, presidentes dos conselhos comunitários, deputado estadual, representantes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e a sociedade civil organizada.

Durante o evento que marcou o lançamento do Programa Lock City, foi realizada uma palestra e foram apresentados os resultados da Secretaria de Apoio à Segurança Pública, após um ano da criação. “Nós conseguimos trazer avanços importantes para a segurança pública do município como a implantação da jornada delegada, pintura do quartel do corpo de bombeiros militar, ampliação das câmeras de monitoramento, além de projetos para melhorar a mobilidade urbana com ações do Departamento de Trânsito Urbano que tem realizado ações em empresas e escolas para um trânsito mais seguro e o Plano Municipal de Mobilidade Urbana”, explica a secretária Viviane Bernardino.

Para trazer mais ações para a defesa do cidadão e combate à criminalidade, a prefeitura firmou dois Termos de Cooperação com a (PRF) Polícia Rodoviária Federal e Conselho Comunidade de Segurança de Campo Verde; o que irá permitir que a PRF tenha uma atuação mais eficiente no município por meio do compartilhamento dos sistemas de informação e das imagens das câmeras de monitoramento instaladas dentro e no entorno do perímetro urbano. Já o compromisso firmado com o CONSEG, através de um convênio, permitirá que a prefeitura faça um repasse mensal para suprir as despesas, oferecer suporte financeiro para investimentos e dar mais condições para forças de segurança agirem com mais eficiência no município, com as devidas prestações de contas. Assim, também como a implantação do Sistema Lock City, inspirado no Programa Comunidade Inteligente.

Segundo o coronel Juliano Chiroli, secretário-adjunto de Integração Operacional na Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, o bom relacionamento entre os conselhos comunitários e as forças de segurança é fundamental para as ações de segurança, algo que favorece a comunidade. “Esse evento realizado em Campo Verde mostra o quanto é importante fazer esse chamamento das instituições de segurança pública, conselhos e comunidade para que essa integração seja cada vez mais fortalecida. Quem ganha é a sociedade”, afirma.

Para o prefeito Alexandre Lopes, é uma enorme satisfação ver que Campo Verde foi escolhida para sediar o evento. “É um importante reconhecimento das ações desenvolvidas por meio da Secretaria de Apoio à Segurança Pública. Nosso trabalho tem feito com que as forças policiais recebam apoio, e, isso, resulta em mais efetividade do policiamento, combate à criminalidade e mais sensação de segurança para a população”, explica.