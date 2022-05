Caminhoneiro que caiu no Portão do Inferno passa por cirurgia e é levado para UTI em Cuiabá

O caminhoneiro Daniel Francisco Sales, de 65 anos, que caiu no Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá, após perder o controle da direção, nessa quarta-feira (4), passou por uma cirurgia ortopédica e foi encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), onde permanece internado nesta quinta-feira (5).