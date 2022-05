Câmeras de monitoramento do Programa Lock City ajudam a esclarecer crimes em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O sistema inovador de monitoramento implantado pela Secretaria Municipal de Apoio à Segurança Pública através do Programa Comunidade Inteligente tem sido importante para colaborar com as forças policiais no combate ao crime no município.

Nesta terça-feira (17), um carro roubado foi recuperado pela Polícia Civil, após colaboração das imagens das câmeras de monitoramento do Programa Lock City que auxiliaram o início das investigações. Em outra ação, quatro criminosos, suspeitos de praticarem roubos à residência em Campo Verde, foram presos após as imagens do sistema de monitoramento ajudarem na identificação dos bandidos. As prisões ocorreram em Campo Verde e em Cuiabá.

De acordo com o delegado Philipe Pinho, as câmeras de monitoramento são aliadas importantes no combate ao crime. “A Prefeitura de Campo Verde por intermédio da Secretaria de Apoio à Segurança Pública tem colaborado com a Polícia Judiciária Civil a esclarecer crimes por meio das câmeras de monitoramento. O que já resultou no cumprimento de mais de 10 mandados de busca e apreensão, além da recuperação de documentos falsos e objetos furtados ou roubados dos moradores”, afirma Pinho.

Atualmente, o Lock City opera com 52 câmeras que geram imagens diretamente para a central de monitoramento que funciona dentro do Batalhão da Polícia Militar de Campo Verde. O monitoramento colaborativo conta com o apoio da população que pode ajudar a ampliar a quantidade de câmeras para deixar a cidade ainda mais segura.

Neste caso, é o próprio morador faz a contratação do serviço, por meio de um convênio, e, assim, consegue proporcionar mais segurança no entorno da casa onde mora.

O sistema também oferece o botão de pânico que aciona diretamente a base de monitoramento da Polícia Militar onde são direcionadas as imagens das câmeras do Programa Lock City.

O Programa Comunidade Inteligente foi incorporado pela Secretaria Municipal de Apoio à Segurança Pública em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança de Campo Verde, (FECONSEG) Federação dos Conselhos de Segurança e Coordenadoria de Polícia Comunitária da (SESP) Secretária de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso.

Para mais informações sobre o Programa Lock City, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Apoio à Segurança Pública pelo telefone (66) 3419-1011.