Caixa paga até R$ 1 mil a 7,5 milhões de trabalhadores nesta semana

Da FolhaPress

No Caixa Tem, é possível fazer transferência de valores, pagar contas, fazer compras e sacar

A Caixa Econômica Federal pagará, nesta semana, o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) extraordinário para 7,5 milhões de trabalhadores. Nesta quarta, os valores serão depositados para 3,7 milhões de cidadãos nascidos em abril e, no sábado (14), será a vez de 3,8 milhões nascidos em maio.

Têm direito de receber até R$ 1.000 do Fundo de Garantia os profissionais com conta que tenha saldo. O montante é depositado de forma automática para a maioria dos cidadãos na poupança social digital movimentada pelo Caixa Tem. No entanto, parte deles terá de solicitar o saque extraordinário no app FGTS.

No Caixa Tem, é possível fazer transferência de valores, pagar contas, fazer compras e sacar gerando um código de retirada. O pagamento obedece a um calendário específico estabelecido pelo banco, que leva em conta o mês de nascimento de quem vai receber. Em geral, os pagamentos são feitos às quartas-feiras e aos sábados.

Calendário

Mês de nascimento – Data de depósito – Quantos poderão sacar (em milhões) – Total liberado (em bi, em R$)

Janeiro – 20 de abril (quarta) – 3,9 – 2,7

Fevereiro – 30 de abril (sábado) – 3,2 – 2,2

Março – 4 de maio (quarta) – 3,5 – 2,5

Abril – 11 de maio (quarta) – 3,7 – 2,6

Maio – 14 de maio (sábado) – 3,8 – 2,7

Junho – 18 de maio (quarta) – 3,6 – 2,6

Julho – 21 de maio (sábado) – 3,5 – 2,5

Agosto – 25 de maio (quarta) – 3,4 – 2,4

Setembro – 28 de maio (sábado) – 3,4 – 2,6

Outubro – 1º de junho (quarta) – 3,5 – 2,5

Novembro – 8 de junho (quarta) – 3,2 – 2,4

Dezembro – 15 de junho (quarta) – 3,3 – 2,3

Como saber se vou receber?

O trabalhador pode consultar o app FGTS para saber se terá o dinheiro de forma automática ou se será preciso fazer a solicitação. Veja o passo a passo da consulta:

Atualize ou baixe o aplicativo FGTS no seu celular

Depois, abra o app e clique em “Entrar no aplicativo”

O programa perguntará se pode utilizar caixa.gov.br; clique em “Continuar”

Informe seu CPF, vá em “Não sou um robô” e, depois, em “Próximo”; se o programa pedir para identificar imagens, identifique-as e vá em “Verificar”

Informe a senha e clique em “Entrar”

Aparecerá uma mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em “Entendi”

Na tela inicial, vá em “Saque Extraordinário”, no quadro laranja

Na próxima tela, aparecerá o valor que estará disponível para você sacar

Para saber de quais contas o valor está sendo debitado, clique em “Ver contas FGTS liberadas”

O pagamento é automático, na conta social digital, para a maioria dos trabalhadores; em alguns casos, será preciso fazer a solicitação (veja o passo a passo abaixo)

Quem precisa solicitar o saque extraordinário do FGTS?

Para a maioria dos trabalhadores, o dinheiro é liberado de forma automática por meio do aplicativo Caixa Tem. No entanto, há casos em que é necessário solicitar o saque por meio de outro app, o aplicativo FGTS.

Os trabalhadores que optaram por não sacar o FGTS emergencial em 2020 ficarão sem o crédito automático. Para receber o dinheiro, esses profissionais precisam fazer a solicitação de saque.

Dependendo de quando fizer o pedido ou a regularização do cadastro, “o crédito será realizado no Caixa Tem “na próxima janela de processamento”, segundo a Caixa, ou seja, poderá ocorrer depois da data definida no calendário.

Saiba solicitar o saque:

Acesse o app FGTS

Clique em “Entrar no aplicativo” e, depois, em “Continuar”

Informe o CPF, vá em “Não sou um robô” e clique em “Próximo”

Digite sua senha e vá em “Entrar”

O app poderá trazer explicações sobre a nova modalidade de saque; clique em “Entendi”

Se houver uma fila virtual, espere, logo será atendido

Na página inicial, vá em “Saque Extraordinário”

Na próxima tela, aparecerá a informação de quanto você poderá sacar

Para saber de quais contas o dinheiro será retirado, clique em “Ver contas FGTS liberadas”

Caso o depósito não tenha ocorrido de forma automática, o sistema informará que é preciso solicitar o saque; vá em “Solicitar saque”, abaixo, em laranja e, depois, clique em “Confirmar”

Aparecerá a seguinte mensagem: “A Caixa irá processar a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta”

Em poucos minutos, a solicitação será processada e o trabalhador verá informações como número da conta aberta, valor a ser sacado e data da retirada

Confira as regras do FGTS extraordinário

O cidadão com conta aberta no FGTS, que tenha saldo e não haja bloqueio do dinheiro, como em casos de contratação de antecipação do saque-aniversário. Ao todo, 42 milhões de trabalhadores vão receber cerca de R$ 30 bilhões.

O valor de até R$ 1.000 por trabalhador considera a soma dos saldos disponíveis em todas as contas abertas, tanto do atual empregador quanto dos antigos. Será liberado, primeiro, o saldo nas contas antigas. Depois, serão pagos valores da conta do atual emprego, caso o trabalhador esteja contratado.