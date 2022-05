Cáceres registra denúncia de caso suspeito de varíola de macacos e entra em estado de alerta

“A nossa preocupação é porque é uma doença que se espalha muito rápido. Acabamos de passar por uma pandemia, a gente já fica em alerta e com medo de viver novamente um surto ou epidemia de uma nova doença”, contou.

A secretária explicou que caso o município notifique algum caso suspeito, será feito uma barreira sanitária que faz parte do plano de contingência de Cáceres.

Lesões na pele se desenvolvem primeiramente no rosto e depois se espalham para outras partes do corpo. As lesões na pele parecem as da catapora ou da sífilis até formarem uma crosta, que depois cai.