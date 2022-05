Atletas de Campo Verde lideram 8ª Copa Mato Grosso de Taekwondo; evento reuniu cerca de 300 competidores

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com 405 pontos, a equipe de Campo Verde é líder da 8ª Copa Mato Grosso de Taekwondo realizada, neste fim de semana, no Ginásio Municipal de Esporte Joubert Isaías Romancini. A alta performance tem feito com que os atletas campoverdenses se destaquem no esporte que integra os Jogos Olímpicos. Ao todo, o município acumula sete títulos consecutivos. O principal objetivo é alcançar, este ano, a oitava conquista no estadual.

Para o professor Sidelvan Aires Martinel, mestre 6 ° Dan em Taekwondo, abrir uma vantagem de pontos em casa é importante para dar fôlego para a equipe ao longo da competição. “Manter a liderança e abrir vantagem na pontuação é algo importante para que, futuramente, a gente consiga manter uma certa vantagem em relação aos adversários, principalmente, na fase final da competição em que a disputa fica mais acirrada”, destaca.

Aproximadamente 300 atletas participaram das disputas de kiopa (quebra de telhas e tabuas), poonsae (que é a forma demonstração de técnica) e lutas individuais e duplas.

Nesta fase, também participaram atletas de Cuiabá, Sinop e Primavera do Leste, onde será realizada a próxima etapa do torneio. A Copa Mato Grosso vale vaga para o Campeonato Brasileiro e Copa América.