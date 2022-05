Atendimento itinerante da Águas de Campo Verde beneficia moradores do bairro Jardim América

A Águas de Campo Verde busca de forma constante estar junto da comunidade, por esse motivo, no último sábado (07.05), a equipe comercial da concessionária realizou serviço de atendimento itinerante à população do bairro Jardim América, durante o evento Mega Ação, promovido pela TV Campo Verde com apoio da Rádio Mega FM. A iniciativa beneficiou os moradores daquela região, com atividades voltadas a saúde, negociação de débitos e recreação para as crianças.

No local, a equipe da concessionária ficou disponível para tirar dúvidas e oferecer todos os tipos de serviços disponíveis na loja de atendimento como troca de titularidade, atualização cadastral, negociação de débitos, segunda via de contas, pedidos de ligações novas de água e de esgoto, remanejamento de hidrômetro, consulta de débitos, orientações sobre o consumo de água, entre outros.

Para David Martins, setor de responsabilidade social da Águas de Campo Verde, a ação proporciona uma maior aproximação junto à comunidade. “O principal intuito da Águas é esse, estar cada vez mais perto dos moradores, nos bairros, conversando, sanando as principais dúvidas e levando o atendimento da concessionária aqueles moradores que precisam negociar dívidas ou até mesmo solicitar serviços. Além disso, informativos foram entregues aos moradores referente a tarifa social e ligação da rede de esgoto”, frisou.

Durante a ação, a equipe realizou ainda a entrega de material esportivo ao projeto “Celeridade Tirando Crianças e Adultos da Rua”, para a dona Maria Sebastiana da Conceição.

“Realizamos a doação de bolas de campo, coletes dupla face e um par de redes de gol, tudo isso para apoiar e incentivar o projeto que tem como principal objetivo atender jovens, crianças e adultos”, concluiu David.

ATENDIMENTO

A Águas de Campo Verde fica à disposição, 24h, pelo 0800 647 6060 para ligações de telefone fixos e celular. A concessionária também disponibiliza, o atendimento via WhatsApp pelo número (66) 9 9724-2963. A ferramenta está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 22h00. A concessionária disponibiliza ainda o aplicativo Águas APP, disponível gratuitamente para download nos sistemas Android e iOS.

