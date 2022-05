Assembleia de MT tira da pauta projeto que prevê fim do Parque Serra Ricardo Franco

Por Thiago Andrade e Luiz Gonzaga Neto, g1 MT e TV Centro América

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) decidiu retirar de pauta o projeto de decreto legislativo que susta a normativa de criação do Parque Serra Ricardo Franco, em Vila Bela da Santíssima Trindade, a 562 km de Cuiabá. Os deputados estaduais fizeram reunião com o Ministério Público e devem propor uma nova demarcação para a Unidade de Conservação (UC).

Segundo a vice-presidente da Assembleia, deputada Janaina Riva (MDB), os parlamentares estão preocupados com a questão ambiental. No entanto, querem segurança jurídica para os agricultores com área no parque.

A deputada revelou que esteve com o procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges. Segundo ela, o Ministério Público (MPE) abriu a oportunidade para fazer uma negociação, respeitando o parque e levando segurança jurídica aos agricultores que estavam no local antes da demarcação da Unidade de Conservação.

Com isso, segundo Janaina, uma nova lei será apreciada com a demarcação correta do parque. “É o interesse da Casa preservar o interesse de todos”, disse a deputada.

A primeira reunião do grupo de estudos dos deputados e do Ministério Público ficou previamente agendada para esta quinta-feira (12).

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Dilmar Dal Bosco (União Brasil), destacou que o estado determinou a criação de várias Unidades de Conservação, mas não cumpre com o que foi estabelecido da legislação de criação dos parques.