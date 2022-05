Após eliminação na Copa do Brasil, Cuiabá demite técnico Pintado

Do: MidiaNews

Dourado perdeu nos pênaltis para o Atlético-GO; auxiliar-fixo será o técnico interino

O time do Cuiabá demitiu o técnico Pintado após sofrer derrota dos pênaltis e ser eliminado pelo Atlético-GO da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (11), na Arena Pantanal.

O clube vinha de uma sequência sem vitórias nos últimos jogos. Na semana passada, o Dourado sofreu a eliminação da Sul-Americana após derrota por 2 a 1 contra o Racing.

Pintado chegou ao time cuiabano em fevereiro, tendo ajudado a equipe a conquiistar o título do Campeonato Mato-grossense, além da classificação até a terceira fase da Copa do Brasil.

“O Dourado agradece ao treinador pelo período que comandou o time e deseja boa sorte no decorrer da carreira”, informou o Cuiabá em nota.

Segundo o clube, o auxiliar-fixo, Luiz Fernando Iubel, assume interinamente o posto vago até a contratação de um novo técnico.

Eliminação

O jogo que rendeu a eliminação do Cuiabá da Copa do Brasil ocorreu em casa. O resultado final, na cobrança dos pênaltis, foi de 5 a 3 para o Atlético-GO. No tempo normal, o jogo ficou em 0 a 0.

A primeira etapa foi de poucas chances para os dois times. O Dourado chegou bem na velocidade de Alesson e André Luís, mas com dificuldades para assustar o goleiro adversário.

Uendel e João Lucas foram bastante acionados pelas laterais, porém os cruzamentos esbarravam na defesa.

No segundo tempo, o panorama foi similar. As duas equipes se mantiveram fechadas, sem dar muitos espaços para os ataques.

Com alterações no time, o Dourado manteve a estratégia de apostar na velocidade dos atacantes, desta vez com Everton e Felipe Marques. Com o placar zerado, a disputa foi para os pênaltis com vitória do rival.

O próximo jogo do Cuiabá será no domingo (15), contra o São Paulo, às 15h, no Morumbi, pela sexta rodada da Série A do Brasileirão.