Apoio declarado – Maggi diz que Mauro é seu candidato a continuar no Governo: “Está impulsionando o Estado”

Do: Olhar Direto

Durante evento em Campo Novo do Parecis (400km de Cuiabá) nesta sexta-feira (13), o ex-governador e ex-ministro Blairo Maggi (PP) afirmou que o governador Mauro Mendes (UNIÃO) é seu candidato a continuar no Governo, caso decida buscar a reeleição.

“Às vezes quando se discute se o Mauro vai para a reeleição, quem eu vou apoiar, eu tenho dito com toda a tranquilidade: o Mauro é o meu candidato a continuar no Governo do Estado. Não há nenhum outro executivo como ele à disposição para tocar o Estado de Mato Grosso, o meu querido estado”, declarou Blairo.

Maggi afirmou que somente na gestão Mendes o Estado retomou as “grandes obras” como as que ele mesmo fez quando estava à frente do Governo do Estado. “Mauro Mendes vem, oito anos depois, e desde então o Estado experimenta novamente grandes investimentos, grandes parcerias, grandes responsabilidades. Está impulsionando esse estado para um novo patamar na economia, para as pessoas”, ressaltou.

Dentre os feitos de Mendes, Blairo destacou os 2500 km de asfalto novo que o Estado vai entregar até o final do ano e atribuiu esse resultado à boa gestão. “Com uma boa gestão, como a que o Mauro está fazendo, estamos vendo obra para tudo quanto é lado. Só não faz mais estrada porque não tem construtora o suficiente, empresa para fazer projeto. Eu me sinto extremamente feliz, muito bem representado. Mauro, parabéns pela parceria e vamos em

frente”, finalizou.