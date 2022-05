Ana Mkhauir – Operação cumpre mandados contra alvos investigados por crimes contra o patrimônio, em Campo Verde

Uma mulher de 22 foi presa preventivamente por envolvimento nos crimes

Raquel Teixeira | Polícia Civil-MT

A Polícia Civil deflagrou nesta segunda-feira (09.05) a primeira fase da Operação Ana Mkhauir com foco na repressão a roubos na região de Campo Verde. Foram cumpridos sete mandados judiciais, sendo uma prisão preventiva e seis buscas e apreensão contra alvos investigados pela Delegacia da Polícia Civil do município.

Os policiais civis localizaram dois veículos, um Fiat Uno usado no crime, e um VW Jetta, também utilizado em outro roubo.

Uma mulher de 22 anos foi presa preventivamente por envolvimento nos crimes. Conforme a investigação conduzida pelo delegado Philipe de Paula Pinho, a suspeita utilizava um documento falso em nome de outra pessoa para receber as transações bancárias que foram feitas com cartões das vítimas.

Crime

Um dos crimes apurados pela Delegacia de Campo Verde foi registrado no dia 16 de abril. As vítimas foram surpreendidas dentro de casa por três criminosos armados, que as renderam e agrediram. Depois, o trio fugiu levando vários objetos da casa em um veículo Corolla.

Os criminosos saíam e retornavam por diversas vezes à residência, sempre mantendo contato com terceiros por meio de videochamadas, quando foram orientados a utilizar os cartões das vítimas e também fazer transferências bancárias. Foram transferidos aproximadamente R$ 15 mil reais das contas das vítimas e subtraído um Toyota Corolla. Depois de cometer o roubo, o trio deixou as vítimas amarradas e trancadas em um banheiro da casa.

As vítimas declararam que sofreram uma sequência de torturas, ameaças, agressões quando os suspeitos realizaram as transações bancárias via Pix e também com o uso de cartão de crédito.

Durante as diligências para esclarecer o crime e identificar os autores do roubo, os investigadores conseguiram imagens de câmeras de segurança que mostraram a chegada dos suspeitos nas proximidades da casa das vítimas.

Os policiais civis também conseguiram chegar à identificação das contas beneficiárias que receberam os valores transferidos das vítimas. Desta forma, os policiais chegaram à suspeita presa nesta segunda-feira, que usou documentos falsos para a conta bancária.

A investigação levantou também o trajeto feito pelo veículo usado pelos criminosos (Fiat Uno), que saiu de Campo Verde e seguiu até Cuiabá, retornando pouco tempo depois.

Buscas

Durante o cumprimento das buscas, os policiais chegaram nesta segunda-feira a uma chácara, no bairro Recanto do Bosque II, onde foram localizados o Fiat Uno e o VW Jetta.

O delegado Phillipe explica que a investigação prossegue para chegar aos demais envolvidos no roubo.

Operação

O nome Ana Mkhauir é uma expressão árabe que significa ‘estou com muita fome’. A operação contou com apoio das Delegacias da Regional de Primavera do Leste – Paranatinga, Campo Verde, Poxoréu e Primavera do Leste – e reuniu um efetivo de 35 policiais civis.