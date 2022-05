ALMT analisa projeto de extinção de parque Serra Ricardo Franco nesta quarta

O parlamentar destacou ainda que o projeto é da legislatura passada e questionou os interesses por trás da tentativa de extinguir o parque. “Precisamos assegurar a preservação das unidades de conservação de Mato Grosso, é uma riqueza muito maior que a proporcionada pelo agronegócio”, afirmou o parlamentar.

Uma nota técnica sobre o projeto em discussão na Assembleia foi emitido pelo Observatório Socioambiental de Mato Grosso (ObservaMT). O estudo apresentou os seguintes pontos:

A Consultora jurídica do ObservaMT Edilene Fernandes do Amaral disse que a nota técnica foi encaminhada aos deputados estaduais no final da semana passada. No entanto, afirmou que não há posicionamento público da maioria no parlamento.