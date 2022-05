Acidente na BR-163 em MT: o que se sabe e o que falta esclarecer

O trecho da BR-163, no médio-norte, onde ocorreu acidente, é considerado um dos mais perigosos de Mato Grosso, segundo o chefe da Polícia Rodoviária Federal de Sorriso, Leonardo Ramos. Um levantamento da Confederação Nacional de Transportes (CNT) mostrou que a BR-163 é a rodovia que mais mata no estado.

Segundo a CNT, apenas no ano passado, o número de mortes na BR-163 chegou a 223 no estado. O estudo ainda apontou que, em média, acontecem 41 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia.

O que causou o acidente?

O chefe da PRF disse que as causas do acidente ainda serão apuradas. No entanto, informações preliminares levantadas pelo perito Leandro Valendorf no local do acidente apontam que em uma das pistas tem uma marca de frenagem produzida pelo ônibus.