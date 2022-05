À luz do dia – Jovem de 20 anos é morto a tiros e corpo é jogado em matagal

Do: MidiaNews

Suspeitos fugiram após o crime e estão foragidos; crime ocorreu em Rondonópolis

O jovem Ivonei Ferreira de Souza, de 20 anos, foi assassinato com tiros de arma de fogo na tarde de terça-feira (17), no bairro Jardim das Flores, em Rondonópolis (214 km de Cuiabá).

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado por volta das 13h. O jovem apresentava marcas de tiros de arma de fogo. Ele foi encontrado próximo ao linhão de rede elétrica.

A vítima estava de bicicleta no momento do crime. Ele teria sido atingido por um tiro na cabeça, efetuado bem de perto. Ivonei ainda tentou correr, mas caiu no matagal próximo.

Os suspeitos fugiram após o crime. Até o momento, não foram identificados.

A Polícia Militar isolou o local do fato. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da vítima.

A Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) fez análise do local e encaminhou a vítima para exames.

O caso agora é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis.