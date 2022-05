4 dias sem notícias – Paciente foge de hospital e está desaparecido; família pede ajuda

Do: MidiaNews

Leonilson Severo, de 46 anos, deveria fazer uma cirurgia no Hospital Regional de Nova Mutum

Os familiares e a Polícia estão fazendo buscas para tentar localizar o entregador Leonilson Severo da Silva, de 46 anos, que está desaparecido há 4 dias após fugir do Hospital Regional de Nova Mutum.

Leonilson mora em Sinop com a família, mas viajou para a outra cidade na última quinta-feira (12) para passar por uma cirurgia de vesícula. Desde que sumiu da unidade de saúde os parentes não têm mais notícias de seu paradeiro.

A mãe de Leonilson, Maria dos Anjos Silva, relatou em entrevista ao MidiaNews que o filho foi chamado para realizar a cirurgia com dois dias de antecedência. Devido à “correria” dos preparativos, ela conta que não foi possível se cadastrar como acompanhante do filho.

Maria ainda relata que ele sofre com alcoolismo e, por precisar fazer a cirurgia, já estava havia alguns dias sem beber. Segundo ela, já era possível notar alguns sinais de abstinência em Leonilson, como tremores e fraqueza.

Apesar disso, na manhã do dia 12 ele partiu sem acompanhante, apenas com a equipe da Secretaria de Saúde e outros pacientes em uma viagem de van até Nova Mutum.

Uma enfermeira contou à Polícia que quando o trabalhador chegou ao hospital disse que não iria mais fazer a cirurgia e ameaçou ir embora. No entanto, ele foi convencido a permanecer na unidade.

Ele foi encaminhado para trocar de roupa e deveria ficar aguardando até o momento da cirurgia, porém, quando os médicos foram chamá-lo Leonilson já havia fugido. Ele foi visto pela última vez correndo pela parte de trás do hospital.

Após saberem do sumiço, os familiares viajaram para Nova Mutum. No entanto, até o momento não há pistas sobre o paradeiro do entregador.

“Ele morava perto da minha casa, nos víamos todo dia, ele vinha almoçar em casa e tudo. Estou preocupada, tenho cinco filhos e ele é o caçula e não sabemos onde ele está”, lamenta Maria.

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros de Nova Mutum estão mobilizados nas buscas pelo paradeiro de Leonilson. Sua irmã e seu cunhado também estão no Município para auxiliar e manter a família informada.

Caso alguém tenha informações sobre a localização do entregador, pode entrar em contato nos telefones: (66) 99638-1804 e (66) 99614-4277.