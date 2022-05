22 anos – Morre a terceira vítima de acidente entre motos em VG

Do: MidiaNews

O acidente aconteceu na Av. Frei Coimbra, na última quarta-feira (18), e matou dois motociclistas na hora

A jovem Nayara Larissa de Arruda, de 22 anos, morreu na noite de domingo (22) após apresentar piora no quadro de saúde. Ela estava internada no Pronto Socorro de Várzea Grande desde a última quarta-feira (18) e era a única sobrevivente de um acidente que matou dois motociclistas.

Nayara foi socorrida com vida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela apresentou traumatismo crânioencefálico e múltiplas lesões pelo corpo.

Seu quadro neurológico apresentou piora e a morte foi constatada por volta das 19h.

Nas redes sociais familiares e amigos da vítima lamentaram a perda precoce da jovem.

O acidente aconteceu no Bairro Jardim Ouro Branco, em Várzea Grande. Os dois motociclistas que morreram na hora foram identificados como Joheverton da Silva, de 30 anos, e Edersom Pereira dos Santos, de 42.

As motocicletas, uma Honda XRE 300 e uma Honda Titan, seguiam pela Avenida Frei Coimbra em sentidos contrários. Em frente à fábrica de refrigerantes da Marajá elas colidiram de frente.

Imagens registradas no local mostram as duas motos no meio da via danificadas.