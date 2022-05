150 quilos – Entorpecentes apreendidos neste ano em Campo Verde são incineradas pela Polícia Civil

Material foi apreendidos em ações das forças de segurança pública

Assessoria | Polícia Civil-MT

A Delegacia da Polícia Civil de Campo Verde realizou nesta quinta-feira (12.05) a incineração de 150 quilos de pasta base de cocaína e de outros entorpecentes apreendidos neste ano, no município.

A apreensão de 140 tabletes de pasta base ocorreu no mês de março. Todo o entorpecente incinerado é originário de ações repressivas realizadas pelas forças de segurança pública estadual e federal.

A droga passou por conferência pela Politec e estava lacrada, preservando a prova e a cadeia de custódia, sendo incinerada após autorização judicial.

Após a realização do laudo definitivo, a Polícia Civil tomou as providências para a destruição do material ilícito.