Will Smith é banido da cerimônia do Oscar e todos os eventos da Academia de Hollywood por 10 anos

Leia abaixo a carta divulgada pelo presidente da Academia, David Rubin, sobre a decisão:

“A 94ª edição do Oscar deveria ser uma celebração dos muitos indivíduos em nossa comunidade que fizeram um trabalho incrível no ano passado; no entanto, esses momentos foram ofuscados pelo comportamento inaceitável e prejudicial que vimos o Sr. Smith exibir no palco.