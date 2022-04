Volta de passeio rende “porradas, mordidas e puxões de cabelo” dentro de veículo

Com informações do MegaNews CV

Passeio familiar e muita confusão no retorno de cachoeira é registrado em Campo Verde

Neste domingo (10.04), a Polícia Militar de Campo Verde foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal por volta das 20h58min.

Segundo as informações do B.O nº 2022.95774 a vítima estava em um passeio familiar junto com o seu amasiado e sua irmã na cachoeira da prata.

Segundo relatado tudo correu muito bem durante todo o dia, porém no retorno a cidade todos estavam dentro do mesmo veículo, quando começou uma discursão entre as irmãs presentes, começando agressões verbais e posteriormente físicas dentro do carro, que levaram a várias lesões nos olhos e boca da vítima, já a sua irmã teria lesões no braço direito onde teria sido mordida pela outra vítima.

Na sequencia dos acontecimentos o suspeito aproveitou que o carro parou devido ao desentendimento e pegou uma das vítimas pelos cabelos tirando a mesma de dentro do carro e desferindo um soco em seu rosto.

Chegando no local a PM encaminhou as vítimas e o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos dos fatos ocorridos, e assim ficaram registrados os fatos em Boletim de ocorrência.